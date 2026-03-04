Iran, Pasini (Confindustria): Dipendere da pochi fornitori energetici aumenta il rischio di shock nazionale

Il sistema produttivo italiano osserva con preoccupazione l’escalation del conflitto nel Golfo Persico. Il primo effetto tangibile riguarda il costo dell’energia: petrolio e gas hanno subito immediati rincari a causa del coinvolgimento nel conflitto dei principali produttori regionali.

“Da anni le nostre imprese convivono con sovraccosti energetici rispetto ai competitor europei ed extraeuropei, e questa nuova fase di volatilità rischia di aggravare la situazione, mettendo in difficoltà piccole, medie e grandi aziende. Gli aumenti dei prezzi non sembrano del tutto giustificati, considerando che gli stock in Europa si attestano intorno al 40% (in Italia al 48%)”, dichiara Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia. “Come avvenuto con la guerra in Ucraina, esiste il rischio di fenomeni speculativi alle spalle di questa crisi. Dipendere per l’approvvigionamento energetico da pochi fornitori aumenta la vulnerabilità del Paese e dei settori produttivi. È un tema da affrontare come questione di sicurezza nazionale”.

Oltre all’energia, il conflitto preoccupa per l’impatto sulle supply chain e sul commercio. Verso i Paesi del Golfo Persico – Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar e Yemen – l’Italia ha esportato nel 2024 prodotti manifatturieri per oltre 6 miliardi di euro e importato 1,27 miliardi di beni, un flusso commerciale triplo rispetto all’interazione con l’area Mercosur.

Tra le filiere più esposte figurano macchinari e apparecchi (2,2 miliardi di export), prodotti petroliferi raffinati (465 milioni di importazioni), sostanze e prodotti chimici (604 milioni di export e 434 milioni di import) e metalli di base e prodotti in metallo (855 milioni di esportazioni e 175 milioni di import).

Il quadro evidenzia come la tensione in Medio Oriente possa avere effetti diretti sull’economia italiana, dal costo dell’energia alla tenuta delle catene produttive strategiche, richiedendo attenzione e interventi tempestivi sia a livello nazionale sia europeo.