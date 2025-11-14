Iran, preghiera collettiva per la pioggia a Teheran

Il paese attraversa una delle peggiori siccità degli ultimi decenni

Milano, 14 nov. (askanews) – Centinaia di uomini e donne si sono radunati nella moschea Emamzadeh Saleh, nel nord di Teheran, per pregare per la pioggia, mentre l’Iran sta attraversando una delle peggiori siccità degli ultimi decenni. Di fronte alla carenza idrica, il governo ha recentemente deciso di attuare periodiche interruzioni dell’erogazione d’acqua a Teheran, una metropoli di oltre 10 milioni di abitanti, per limitarne i consumi.