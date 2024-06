Si decide chi sarà il nuovo presidente dopo morte Raisi

Milano, 28 giu. (askanews) – L’Iran è andato al voto per le elezioni presidenziali che dovranno decidere chi succederà a Ebrahim Raisi, il presidente morto in un incidente di elicottero. Le autorità iraniane hanno prorogato di due ore la chiusura dei seggi: le chiuderanno alle 20 ora locale (le 18.30 in Italia).