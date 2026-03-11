Iran, protesta M5s in Senato: berretti stile Maga ma con ‘No alla guerra’

Roma, 11 mar. (askanews) – Protesta dei senatori M5s in aula al Senato nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate nell’ambito delle comunicazioni della premier Meloni in vista del consiglio europeo allargate alla crisi in Medio Oriente. I senatori pentastellati hanno mostrato dei berretti rossi come quelli utilizzati da Trump ma con la scritta ‘No alla guerra’ in luogo della scritta ‘Make America Great Again’.

“Ogni volta che ha incontrato il presidente Trump – ha detto il capogruppo M5s Luca Pirondini – idealmente si è messa il cappellino Maga e ha fatto sempre gli interessi degli Usa. Oggi le facciamo un regalo, un bel cappello Maga ma con scritto ‘No alla Guerra’. Dica a Trump che gli italiani non sono più disponibili a essere complici di Trump e Netanyahu, hanno la schiena dritta, che l’articolo 11 della Costituzione italiana dice che l’Italia ripudia la guerra”.

“Non mettiamo in discussione l’alleanza con gli Usa ma la postura: lei dovrebbe dire ogni tanto qualche no a Trump. Ha detto sì quando ha chiesto di acquistare le armi americane, il gas americano. E non sarà in grado di dire no a Trump quando le chiederà le basi militari. È vero ci sono accordi con gli Usa ma valgono solo nel rispetto del diritto internazionale, diversamente deve dire che le basi in Italia non le concede”, ha sottolineato.

“Di solito ci accusa per il superbonus oggi per le mascherine. Lei stava dall’altra parte, all’opposizione a fare sciacallaggio politico durante tutto il periodo della pandemia”, ha concluso il presidente dei senatori M5s.