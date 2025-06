Iran, risoluzione Pd: governo dica che Italia non partecipa ad attacchi

Roma, 23 giu. (askanews) – La risoluzione Pd impegna il governo “ad affermare con chiarezza, anche in sede di Consiglio europeo, che a seguito dell’attacco di Trump all’Iran non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve fermare”. E’ quanto si legge nel documento presentato dai democratici in vista del dibattito parlamentare sul Consiglio europeo.

“E’ necessario che il Governo italiano chiarisca la propria posizione superando ambiguità e contraddizioni: se vuole fermare una guerra dalle conseguenze incalcolabili e promuovere una de-escalation, deve chiedere la cessazione immediata delle azioni belliche sia alla parte israeliana che a quella iraniana”, scrive ancora il Pd nella risoluzione presentata in vista del dibattito parlamentare alla Camera sul Consiglio europeo.