Iran, Schlein a Meloni: noi ci siamo, ma deve posare la clava

Roma, 12 mar. (askanews) – “La presidente del Consiglio fa tutto da sola, Boccia lo ha spiegato ieri, noi ci siamo, deve posare la clava perchè agli italiani non interessa e non meritano questo spettacolo. La premier faccia il suo dovere invece che attaccare le opposizioni. Noi ci siamo, lo abbiamo detto ieri, il mio numero ce l’ha, l’ho chiamata diverse volte”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Start su Sky risponde a Giorgia Meloni che in una dichiarazione questa mattina rinnova l’appello alle opposizioni anche se si reputa “insultata”.

“Ieri la maggioranza ha offerto unità su un testo che abbiamo visto durante la discussione e in cui non si chiede a Trump e Nethanyauh di fermarsi e in cui manca una chiara posizione sul no all’uso della basi oltre gli accordi”, ha aggiunto.