Iran, Schlein “Governo dica quale ruolo vuole giocare, serve cessate il fuoco”





TORINO (ITALPRESS) – “Chiediamo al Governo di fermare le azioni militari degli Stati Uniti e di Israele verso l’Iran con i bombardamenti e anche le ritorsioni dell’Iran verso i paesi del Golfo e addirittura verso una base del Regno Unito a Cipro. Serve un cessate il fuoco, serve una de-escalation, il Governo deve lavorare in questa direzione, non si possono limitare a fare gli osservatori. La tradizione diplomatica del nostro Paese richiede ben di più, il nostro Paese ha sempre svolto un ruolo riconosciuto di interlocutore con tutti i paesi di quella regione, non lo vogliamo veder schiacciato per non scontentare l’amministrazione americana”. Così la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine di un evento organizzato a Torino sulle ragioni del no al referendum.

