Iran, Schlein: Trump incendia il mondo, Meloni lo proponeva per Nobel

Roma, 7 apr. (askanews) – Donald Trump rischia di “incendiare il mondo” e Giorgia Meloni lo proponeva per il premio Nobel per la pace. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista a ‘di martedì’ che andrà in onda questa sera su La7.

“Il suo amico Trump non ferma una guerra illegale e oggi è arrivato a dire che questa notte potrebbe morire un’intera civiltà. Questa è la stessa persona che Giorgia Meloni qualche mese fa proponeva per il premio Nobel per la pace. Ma quale premio Nobel a uno che rischia di incendiare il mondo?”. Per la Schlein “Meloni deve dire queste quattro semplici parole: Trump si deve fermare”.