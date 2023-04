Iran, senza velo nel negozio: due donne aggredite con lo yoghurt e arrestate – Video

(Adnkronos) –

Due donne sono state aggredite in Iran e successivamente arrestate perché non indossavano l’hijab. L’episodio arriva all’indomani dell’annuncio del ministero dell’Interno di Teheran di un rafforzamento della legge sull’obbligo di indossare l’hijab.

In un video diventato virale, si vedono le due donne all’interno di un negozio che attendono di essere servite dal personale. Successivamente un uomo che sembra passare in quel momento davanti al negozio entra e si rivolge a loro. Quindi afferra un contenitore di yoghurt da uno scaffale e lo rovescia ripetutamente addosso alle due donne. L’uomo viene poi cacciato fuori del negozio dal proprietario. Le due donne sono state successivamente arrestate perché non indossavano l’hijab e l’uomo – che le ha verosimilmente aggredite per lo stesso motivo – è stato a sua volta arrestato per disturbo della quiete pubblica. Al proprietario del negozio sono stati formalizzati i “necessari avvisi” perché garantisca il rispetto della legge, riferisce la Bbc.

Le donne che si presenteranno in pubblico senza velo verranno perseguite “senza pietà”, ha minacciato dal canto suo il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei. “Il mancato porto del velo equivale” all’espressione di “inimicizia nei confronti dei nostri valori”, ha dichiarato Ejei. Coloro “che commetteranno atti così anomali saranno puniti” e “perseguiti senza pietà”. Le forze dell’ordine sono “tenute a riferire alle autorità giudiziarie reati evidenti e qualsiasi tipo di anomalia rispetto alla legge religiosa che si verifica in pubblico”, ha aggiunto.