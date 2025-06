Iran, Tajani: la situazione è preoccupante, si rischia nuova escalation

Roma, 22 giu. (askanews) – “L’intervento Usa per imoedire all’Iran di avere a disposizione l’ordigno nucleare rappresenta un cambiamento di scenario. La situazioni è preoccupante: si rischia una nuova escalation. L’Italia è impegnata in tutte le sedi per la de-escalation e lavora per la pace in Medio Oriente.Restando fermo che l’Iran non può disporre della bomba nucleare”.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando allo speciale Tg2 sulla crisi in Medio Oriente che “fra pochi minuti c’è una riunionw del Governo con la premier Meloni e i vertici dei servizi di sicurezza per valutare la situazione”. “Noi – ha rivendicato Tajani- abbiamo tentato finora anche di svolgere un ruolo di mediazione con Teheran che però non ha accettato di negoziare sul nucleare se prima Israele non avesse messo fine ai suoi bombardamenti”.

Tajani ha anche confermato per domani l’incontro dei ministri Ue con il rappresentante Aiea per un approfondimento sulle possibili conseguenze dell’attacco americano ai reattori nucleari iraniani di stanotte. “Finora – ha assicurato- non sembrano essercene state”.

Così come il ministro degli Esteri ha sottolineato ancora una volta l’impegno prioritario di Farnesina e ambasciate italiane al massimo rimpatriato possibile da Iran ,Israele e aree sensibili del Medio Oriente degli italiani lì presenti. “Stasera – ha riferito- un primo volo da Tel Aviv atterrrerà a Verona” mentre “nella nostra ambasciata a Baku sono arrivati gli italiani partiti dall’Iran”. “Voglio ringraziare – ha evidenziato Tajani- tutto il personale delle nostre ambasciate e della Farnesina che sta facendo tutto il possibile e anche oltre”. Quanto ai militari italiani in Medio Oriente, “valutiamo secondo le zone di rischio. Sono rientrati da alcuni basi con gli Usa m Iraq dove si temono reazioni iraniani ma altri a Baghdad o in Kurdistan invece no, non essendoci allo stato segnalazioni di pericoli particolari”.