Iran, Tajani “L’Italia condanna la violazione di diritti e libertà”

ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accade in Iran è assolutamente inaccettabile: nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un essere umano e siamo fieri di essere europei perchè l’Europa è l’unico continente al mondo dove non c’è la pena di morte”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question Time alla Camera.

“Noi condanniamo con la massima fermezza la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali di un popolo cui l’Italia è profondamente legato – ha aggiunto -. La reazione del governo di fronte alla gravità dei fatti iraniani è stata immediata, abbiamo chiesto di porre fine alla repressione e di ascoltare la voce dei manifestanti, convocherò l’ambasciatore iraniano designato per manifestargli l’indignazione dell’Italia chiedendo una risposta credibile per quanto riguarda la tutela dei diritti umani”. Il ministro ha ricordato: “Non ho risposto alla richiesta di incontro che il ministro degli Esteri iraniano mi aveva rivolto”.

