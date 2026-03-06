Iran, telefonata Starmer-Meloni-Macron-Merz: “Stretto coordinamento militare”

Roma, 6 mar. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato questa mattina con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni della situazione in Medio Oriente. I quattro leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della crisi nella regione.

“I leader hanno iniziato condannando i gravissimi attacchi dell’Iran, e il primo ministro ha aggiornato sulle misure difensive adottate dal Regno Unito negli ultimi giorni per proteggere e rafforzare i partner nella regione”, si legge in una nota del governo britannico.

I leader hanno “concordato che una diplomazia intensa e uno stretto coordinamento militare saranno fondamentali nelle prossime ore e nei prossimi giorni”, sottolineando “la necessità di coordinarsi da vicino sulla situazione nello Stretto di Hormuz, ribadendo la loro preoccupazione per la situazione in Libano”.

Inoltre, durante il colloquio, “si è hanno accolto con favore l’expertise di livello mondiale sull’intercettazione di droni che il presidente Volodymyr Zelensky aveva offerto ai partner della regione, evidenziando l’importanza di garantire che il sostegno all’Ucraina continui su larga scala”.

“Il primo ministro ha aggiornato sui tentativi del Regno Unito di supportare la partenza dei cittadini britannici che vogliono lasciare il Medio Oriente tramite voli commerciali e charter”, conclude la nota, specificando che i leader “hanno concordato di rimanere in stretto contatto”.