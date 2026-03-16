Iran, Trump: alcuni alleati non entusiasti di proteggere Hormuz

“E il livello di entusiasmo è importante per me”

Washington, 16 mar. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha criticato alcuni alleati degli Stati Uniti per la loro tiepida risposta al suo appello a contribuire alla protezione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz durante la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. “Per 40 anni vi abbiamo protetto e voi non volete essere coinvolti?”, afferma Trump, che si è divertito a “mimare” le risposte esitanti di alcuni governanti stranieri, senza però dire apertamente quali fossero.