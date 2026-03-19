Iran, Trump e la nuova frattura transatlantica: perché l’Europa deve scegliere il ruolo di potenza d’equilibrio

di Domenico Esposito*

Trump attacca gli alleati europei per il rifiuto di un coinvolgimento militare. Bruxelles insiste sulla via diplomatica. Non è più solo una divergenza tattica: è il segnale di una crisi strategica dell’Occidente e, insieme, l’emersione di una possibile dottrina europea fondata sull’equilibrio.

Esistono momenti, nelle crisi internazionali, in cui i fatti iniziano a rivelare un disegno più profondo. È il punto in cui i bombardamenti, le dichiarazioni ufficiali, le pressioni diplomatiche e le divisioni tra alleati non parlano più soltanto dell’emergenza del giorno, ma del mutamento degli equilibri e della necessità di una visione più alta, capace di orientare la storia.

L’alleanza israelo-americana colpisce il sistema iraniano con l’obiettivo di indebolirlo e condizionarne gli assetti, ma dentro questa strategia si sta insinuando un dubbio sempre più profondo. Il tentativo di Trump di favorire una leadership iraniana più compatibile con l’interesse americano non sembra produrre risultati concreti e, al tempo stesso, cresce il timore che un eventuale collasso del potere a Teheran non aprirebbe affatto una transizione ordinata. Potrebbe invece spalancare una fase di violenza diffusa, radicalizzazione interna e resa dei conti sanguinosa. In altre parole, abbattere un equilibrio, per quanto ostile, non significa automaticamente costruirne uno migliore.

Dall’altro lato c’è il dato politico-strategico occidentale, forse ancora più importante. La guerra con l’Iran sta allargando il divario tra Washington e una parte significativa degli alleati europei. Donald Trump ha chiesto sostegno militare, ha criticato il rifiuto europeo di partecipare all’operazione sullo Stretto di Hormuz e ha trasformato la distanza degli alleati in un terreno di scontro politico. L’Unione Europea, invece, ha scelto una linea diversa: prudenza, rifiuto dell’intervento diretto, insistenza sulla diplomazia, tentativo di contenere l’escalation.

È qui che la crisi cambia natura. Non siamo più soltanto davanti a una guerra regionale con implicazioni globali. Siamo davanti a una frattura transatlantica che investe il modo stesso in cui l’Occidente interpreta la sicurezza, l’uso della forza, il rapporto tra deterrenza e mediazione, tra interessi strategici e responsabilità politica.

Gli Stati Uniti chiedono adesione operativa. L’Europa risponde con distanza strategica. Washington continua a ragionare secondo una logica di primato e mobilitazione degli alleati. Bruxelles, almeno in questa fase, mostra invece di percepire in modo più diretto il rischio che un allargamento del conflitto produca effetti destabilizzanti sul Mediterraneo, sull’energia, sui traffici commerciali, sui mercati e sulla sicurezza interna del continente.

Questo punto è decisivo. Perché l’Europa, a differenza degli Stati Uniti, vive le crisi del Mediterraneo allargato come crisi di prossimità. Le paga in termini di approvvigionamenti, pressione migratoria, volatilità economica, tensione sociale e perdita di qualità della vita. Ogni escalation in quell’area produce ricadute dirette sulle società europee. Ed è proprio per questo che il continente non può limitarsi né all’automatismo dell’allineamento né all’inerzia di una testimonianza diplomatica priva di forza politica.

Serve una funzione europea più matura, più autonoma e più consapevole. Una funzione capace di leggere simultaneamente il fronte mediorientale, il rapporto con la Russia, la tenuta dell’economia continentale e il bisogno di un nuovo equilibrio internazionale fondato sulla pace, sulla cooperazione e sulla riduzione dei rischi sistemici.

In questo quadro, la linea italiana ha aperto una breccia che va ben oltre la prudenza contingente. Il rifiuto di una partecipazione militare affrettata e l’insistenza su una soluzione politica non rappresentano soltanto un riflesso difensivo, ma possono essere letti come l’abbozzo di una postura europea diversa: quella di una potenza d’equilibrio. Non una potenza neutrale nel senso passivo del termine, ma una potenza capace di esercitare influenza, contenere il rischio sistemico, difendere i propri interessi strategici e promuovere stabilizzazione senza farsi trascinare automaticamente dentro ogni escalation.

È qui che il riferimento al Manifesto europeo dell’Accademia Italiana Qualità della Vita diventa naturale. Quel Manifesto, infatti, indica da tempo la necessità di un’Europa non subordinata alla sola logica della contrapposizione militare, ma capace di proporsi come soggetto storico di equilibrio, cooperazione, sicurezza integrata e pacificazione. Oggi, alla luce della postura italiana e di una Europa che appare sempre più unita nel rifiutare l’automatismo bellico, quella proposta non appare più soltanto come una visione culturale o ideale: comincia a rivelarsi come una possibilità politica concreta, sempre più riconoscibile nella sua natura alta e nobile.

* Presidente Accademia Italiana Qualità della Vita