Iran, Trump: “Parlano di arricchire uranio. Non lo consentiremo”

Roma, 27 lug. (askanews) – Gli Stati Uniti non intendono consentire all’Iran di riprendere i programmi di arricchimento dell’Uranio. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, durante la conferenza stampa all’inizio della bilaterale in Scozia con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen.

Interpellato su Gaza, Trump ha riferito di aver parlato ieri con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Trump ha affermato che l’Iran è tra i Paesi che alimentano il conflitto tra Hamas e Israele. “Ho parlato con lui di tante cose. Dell’Iran che è molto malevolo nelle sue dichiarazioni. Hanno l’inferno che gli bussa alle porta e penso che non lo capiscano”, ha detto.

“L’Iran è stato colpito molto duramente per giuste ragioni. Non possiamo permettere che abbiano un’arma nucleare, ma stanno continuando a parlare di arricchimento, ma chi farebbe una cosa del genere? Come possono essere così stupidi da dire una cosa simile? Non lo consentiremo – ha sentenziato Trump -. Non lo consentiremo”.