Iran, Trump: prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo

Il presidente Usa dice che l’operazione è “in notevole anticipo”

Roma, 2 mar. (askanews) – Intervenendo alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver preso la decisione di scatenare una guerra contro l’Iran perché era “l’ultima, migliore possibilità” per fermare il presunto programma nucleare del Paese. L’Operazione “Epic Fury” sarebbe “molto avanti rispetto ai tempi previsti” grazie all’eliminazione di decine di alti funzionari di Teheran, secondo Trump. Su quanto durerà la guerra, ha affermato: “Siamo già in notevole anticipo rispetto alle nostre previsioni, ma qualunque sia il tempo, va bene. Qualunque cosa serva, lo faremo sempre – e lo abbiamo fatto fin dall’inizio, abbiamo previsto 4 o 5 settimane, ma abbiamo la capacità di andare molto più lontano”, ha spiegato. “Questa era la nostra ultima, migliore possibilità di colpire, che è ciò che stiamo facendo adesso, ed eliminare le intollerabili minacce poste da questo regime malato e sinistro. E sono davvero malati e sinistri”, ha sottolineato.