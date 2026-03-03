Iran, Trump su Gb: Starmer non è certo Winston Churchill

“Ci sono voluti tre o quattro giorni per capire dove atterrare”

Washington DC, 3 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha espresso forte delusione nei confronti del premier britannico Keir Starmer per non aver aderito pienamente all’operazione militare congiunta israelo-americana contro l’Iran, autorizzando solo un uso limitato delle basi britanniche. Durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “Non sono contento del Regno Unito. Ci sono voluti tre o quattro giorni per capire dove atterrare. Non abbiamo a che fare con Winston Churchill”.Trump si riferiva specificamente alla base militare strategica di Diego Garcia, nelle Isole Chagos nell’Oceano Indiano e sotto controllo britannico ma usata dagli USA. Starmer aveva inizialmente negato il permesso per lanciare attacchi contro l’Iran durante la crisi in corso, un rifiuto senza precedenti nelle relazioni Usa-Gb vista l’importanza della base per operazioni nel Medio Oriente.Successivamente, Starmer ha ceduto autorizzandone l’uso solo per scopi “difensivi limitati”, ma Trump ha aspramente criticato il ritardo. Il presidente ha inoltre attaccato la decisione britannica del maggio 2025 di cedere la sovranità delle isole a Mauritius, temendo una perdita di controllo strategico proprio nel bel mezzo della tensione iraniana. L’intesa prevede che Londra trasferisca la sovranità a Mauritius ma affitti Diego Garcia per 99 anni (rinnovabile), pagando circa 120 milioni di euro annui. Londra mantiene il controllo militare sulla base, vietando insediamenti stranieri non autorizzati, in un testo ancora in fase di ratifica.