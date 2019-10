Iraq, imprese italiane con Ice alla Baghdad International Fair

L’ICE-Agenzia sarà presente alla 46a edizione della Baghdad International Fair, manifestazione multisettoriale organizzata dal Ministero del Commercio Iracheno, che avrà luogo nel Centro Fieristico di Baghdad dall’1 al 10 novembre. In occasione della manifestazione fieristica l’Ufficio ICE di Amman, competente per l’Iraq, offre alle società italiane interessate la possibilità di usufruire di un servizio di Catalogoteca, che consentirà l’esposizione e la distribuzione di cataloghi e materiale tecnico-promozionale aziendale ad operatori locali in visita alla Fiera dove sarà allestito un punto speciale per la catalogoteca per pubblicizzare il materiale e prendere atto delle aziende locali interessati al vostro materiale. Ad ogni azienda italiana partecipante sarà inviato, a manifestazione conclusa, un rapporto personalizzato contenente i dati completi degli operatori ai quali sarà stato consegnato il materiale promozionale ed eventuali commenti sul potenziale interesse manifestato dai medesimi.