Iraq: rappresentante Kurdistan a Roma, ‘attacco Erbil? Nessun rischio per visita Papa’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – La visita di Papa Francesco in Kurdistan, nel quadro della missione in Iraq in programma a inizio marzo, è “confermata” e “sicuramente non ci sono rischi”. Lo afferma ad Aki-Adnkronos International l’Alto Rappresentante in Italia e presso la Santa Sede del governo regionale del Kurdistan (Krg), Rezan Kader, all’indomani dell’attacco con razzi a Erbil contro una base che ospita unità della Coalizione Internazionale per il contrasto all’Isis.