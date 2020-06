Iren: emette bond per 500 mln

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Iren ha concluso l’emissione di un Bond decennale che consente di rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria del gruppo e di proseguire nel trend di riduzione del costo medio del debito. La provvista contribuisce a sostenere le attività in corso di sviluppo interno con la realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale, oltreché di crescita attraverso le operazioni di M&A. Il collocamento obbligazionario effettuato (rating atteso BBB per Fitch) si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di Euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 4 miliardi di Euro oggetto di Supplemento in data 22 Giugno 2020, approvato dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l’Emtn Programme.