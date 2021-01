Iren: poliuretano da materassi usati, investimento nella startup ReMat

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – In Italia ogni anno sono dismessi circa 5 milioni di materassi, un quantitativo pari alla superficie di 1.600 campi da calcio. La startup innovativa ReMat ha creato una linea produttiva che li utilizza – per la prima volta in Italia – per riottenere il poliuretano, trasformando un rifiuto in una materia con performance tecniche comparabili a quelle del poliuretano vergine. Iren ha deciso di investire nella statup per innovare la filiera del recupero del poliuretano, “una concreta iniziativa di economia circolare”.