Iren, rilevato il 50% della Newco per il salvataggio di Egea

Iren ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante – nell’ambito del salvataggio di Egea, multiutiliy dell’albese – per l’acquisizione del 50% del capitale sociale di una NewCo, in cui saranno trasferiti i rami operativi di Egea, Egea Commerciale ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento. La NewCo – spiega una nota – sarà partecipata da Iren al 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro che Iren sottoscriverà e delibererà al closing dell’operazione, e per l’altro 50% da una MidCo, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto da Egea. Il closing dell’operazione è atteso a fine giugno quando il tribunale di Torino dovrà accogliere l’istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato, all’interno del cortile del Maschio Angioino, a Napoli, il distacco di una pietra dalla facciata prospiciente la biglietteria. In attesa delle verifiche del caso, fanno sapere dal Comune di Napoli, “è stata disposta l’immediata chiusura al pubblico della struttura per motivi di sicurezza”.