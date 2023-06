Iren, sindaco Reggio Emilia: “Tra poche settimane le nuove figure”

(Adnkronos) – “Auguriamo un buon lavoro a Gianni Armani che ha fatto un ottimo lavoro nella sua esperienza all’interno del gruppo Iren”. Cosi Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, dopo le dimissioni dell’ormai ex ad del Gruppo Iren di cui il Comune di Reggio Emilia è azionista.

“Abbiamo assunto tempestivamente delle decisioni che sono state quelle di rimettere nelle mani del Consiglio di amministrazione le sue deleghe, così come previsto dalla regolamentazione societaria, dalla legislazione vigente e trasferire poi le stesse in capo al presidente per gestire questa transizione. Una transizione che durerà credo qualche settimana, ma che soprattutto si muoverà nel segno della continuità – dice – I progetti, le strategie, le fondamentali linee di indirizzo che sono presenti nel piano industriale non sono in discussione. Vi è una totale condivisione da parte dei tre sindaci del patto di sindacato di questo aspetto che abbiamo già trasferito al presidente che guiderà questa transizione”.

“Noi, è chiaro, ora apriremo un percorso in cui, nell’arco di qualche settimana, arriveremo sostanzialmente a selezionare un nuovo amministratore delegato. Però l’azienda ha già affrontato passaggi di questo genere. Oggi siamo qui a inaugurare un grande investimento di quasi 80 milioni di euro nel campo del trattamento dei rifiuti da parte dell’azienda e l’azienda è in grado, grazie anche alla solidità del suo gruppo dirigente, di condurre in modo molto tranquillo e sereno questa transizione”, conclude Vecchi.