Irene Effe parla di salute mentale nel nuovo album Terra bruciata

“A un certo punto sono andata in tilt, racconto il mio vissuto”

Milano, 10 apr. (askanews) – Un ritorno dopo un lungo silenzio. La talentuosa cantautrice Irene Effe, nuova veste artistica di Irene Fornaciari esce col progetto discografico “Terra bruciata” (distribuito da Altafonte Italia).”Terra bruciata rappresenta per me sicuramente una rinascita, una rinascita sia a livello artistico ma anche personale, mi ci sono voluti tanti anni, tant’è che dal mio ultimo lavoro discografico sono passati 8 anni, ma a un certo punto sono andata in tilt, perché non sapevo più chi fossi, non sapevo più cosa cosa volessi, cosa volessi anche comunicare con le mie canzoni”.Per questo è andata contro corrente e si è fermata per affrontare un percorso di psicoterapia. “Invece in questo disco c’è veramente tanta sincerità, tanta passione, tanta profondità e soprattutto descrivo delle cose che ho vissuto in prima persona. I temi sono sicuramente la salute mentale, il fatto di liberarsi dalle proprie paure, dalla paura del giudizio e soprattutto di non aver paura di mostrarsi per quello che si è, esaltare i propri difetti che ci rendono unici”.Un percorso di ricerca musicale e cambiamento personale che si riflette anche sulle sonorità in cui resta comunque l’anima soul e blues.”La prima cosa che mi viene da dire è che sicuramente c’è molta più elettronica. Anche se però è miscelata a dei suoni organici perché per me comunque è fondamentale sentire certi strumenti suonati davvero, mi dà quel calore di cui ho bisogno”Attraverso le tredici tracce dell’album, Irene Effe presenta un lato inedito, scuro e nascosto di sé, ma consapevole e maturo.