Irlanda, Festival di street art: un tarantino protagonista a Dublino

La collaborazione dell’Istituto italiano di cultura di Dublino con il Festival di Street Art “Waterford Walls” giunge al quarto anno. Tra il 2022 ed il 2024 ha reso possibile la partecipazione alla rassegna di 4 artisti italiani (Iena Cruz, Chekos, LuogoComune, Rame13) con grande soddisfazione del pubblico e dei curatori. L’edizione 2024 di “Waterford Walls” ha visto la partecipazione di 47 artisti da 11 paesi che hanno dipinto 55 spazi urbani per la gioia di 30mila visitatori. Quest’anno il sostegno dell’IIC permetterà all‘artista tarantino Mr. Blob di far parte della squadra di Street Artists selezionati per l’edizione 2025 tra 1400 candidature.

Mr. Blob ritrae mondi onirici dove campeggiano personaggi animali e dove la luce diventa energia vitale che esalta e altera i colori a seconda della superficie che illumina. Questa edizione del festival si terrà dall’8 al 17 agosto. Mr. Blob è un graffitista e illustratore italiano nato a Taranto nel 1988. I muri della sua città natale sono diventati un mezzo per le sue prime opere d’arte e per le sperimentazioni tecniche dei suoi primi anni creativi. A vent’anni, spinto dal desiderio di miglioramento delle sue capacità, si trasferisce a Milano, dove trova una scena artistica ricca e variegata. Qui inizia le sue collaborazioni con altri artisti provenienti da ogni parte d’Italia che lo porteranno a partecipare a diversi eventi in Europa e oltreoceano. A Milano, Blob stabilisce il suo stile unico grazie ai suoi soggetti. Inizialmente, questi non erano altro che una distorsione della realtà. I suoi personaggi apparivano con volti e corpi deformati e tutti accomunati da ampi occhi realistici volti a raccontare una storia personale. I suoi protagonisti sono per lo più esseri viventi irrazionali che agiscono secondo l’istinto, proprio come l’artista con le sue illustrazioni. Le caratteristiche di ogni personaggio sono esaltate dall’uso dei colori, che egli sapientemente mescola, crea e rimodella come in un vero e proprio rituale magico.