“Irmap”, a Ischia piattaforma digitale per monitorare i cantieri in tempo reale

E’ stata presentata a Ischia Irmap (Ischia Reconstruction Monitoring App), un sistema unico in Italia che, utilizzando le più moderne tecnologie digitali, consentirà di avere una fotografia aggiornata di tutti gli interventi in corso e del relativo stato di avanzamento dei lavori. L’obiettivo di Irmap va anche oltre la pur importante attività di monitoraggio. Una delle principali novità è costituita, infatti, dal coinvolgimento per l’inserimento delle informazioni e dei dati, di tutti i soggetti attuatori coinvolti nel processo della ricostruzione. I tecnici nominati come referenti da ciascun soggetto attuatore provvederanno a caricare direttamente sulla piattaforma online, anche grazie ad un’app disponibile sullo smartphone, gli stati di avanzamento delle attività, anche con il corredo di immagini o altri materiali multimediali che potranno dare l’esatta dimensione, anche visiva, di quello che concretamente si sta realizzando sull’isola.

Le informazioni sul monitoraggio dei cantieri saranno, inoltre, disponibili on line per i cittadini che potranno verificare in maniera molto semplice lo stato dei lavori cliccando su una mappa digitale georeferenziata dell’isola. L’applicazione è stata sviluppata grazie all’assistenza tecnica fornita gratuitamente dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), nell’ambito del protocollo di collaborazione siglato dal Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e delegato all’emergenza frana, Giovanni Legnini, e dalla Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Gelsomina Vigliotti, il 21 aprile 2023 volto a migliorare la resilienza climatica contro i futuri eventi meteorologici estremi e a contribuire alla pianificazione per la ricostruzione sostenibile di Ischia.

Nei mesi scorsi la Bei aveva lanciato un bando europeo per le attività di supporto tecnico alla struttura commissariale aggiudicato da Ambiente Spa che ha implementato la piattaforma basata su tecnologia Experience Esri, leader mondiale del settore, che è stata messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Campania. L’uso prevede due versioni. La versione desktop permetterà la visualizzazione e la gestione centralizzata delle informazioni di progetto, consentendo il monitoraggio dei dettagli finanziari e delle tempistiche. La versione mobile, progettata per gli operatori sul campo, consentirà di caricare i dati in tempo reale tramite smartphone, facilitando così la raccolta di informazioni e la georeferenziazione dei progetti. Irmap è strutturata, inoltre, per incentivare la collaborazione tra le parti interessate e per garantire un monitoraggio continuo dell’avanzamento dei progetti, incoraggiando l’adozione di pratiche che promuovano la resilienza climatica e la sostenibilità nella ricostruzione dell’Isola di Ischia. La piattaforma andrà in funzione a partire dal 15 ottobre. Con decreto del Commissario straordinario emanato oggi stesso, ne è stata disposta l’acquisizione, disciplinate le regole di funzionamento e le conseguenze dell’eventuale mancato aggiornamento da parte dei soggetti attuatori. In caso di inadempimenti, infatti, non saranno erogate le risorse finanziarie e scatterà l’intervento sostitutivo della struttura commissariale con oneri a carico dei soggetti attuatori inadempienti.