Irpef, Milano la più tassata d’Italia con 8.846 euro: Roma seconda, Napoli sotto la media nazionale

Nel 2023 i contribuenti italiani hanno versato complessivamente 190 miliardi di euro di Irpef, l’imposta che da sola vale circa un terzo delle entrate tributarie complessive. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, elaborata su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.

A livello territoriale, il prelievo medio più elevato si registra nella Città Metropolitana di Milano, dove ogni contribuente ha pagato in media 8.846 euro di Irpef netta (al netto di detrazioni e oneri deducibili). Seguono Roma con 7.383 euro, Monza-Brianza con 6.908, Bolzano con 6.863 e Bologna con 6.644.

All’estremo opposto della classifica, i contribuenti della provincia del Sud Sardegna risultano i meno tassati, con appena 3.619 euro medi. La media nazionale si attesta a 5.663 euro.

Il peso fiscale, sottolinea la Cgia, è direttamente proporzionale alla capacità reddituale dei territori. Milano è anche la provincia con il reddito medio complessivo più alto (33.604 euro), seguita da Bologna (29.533), Monza-Brianza (29.455), Lecco (28.879), Bolzano (28.780), Parma (28.746) e Roma (28.643).

Napoli si colloca invece ben al di sotto della media nazionale, sia in termini di Irpef versata che di redditi dichiarati, segnalando una persistente debolezza economica del territorio.

Lo studio conferma un forte squilibrio geografico: tra le 107 province monitorate, la prima area del Mezzogiorno per livello di Irpef e reddito medio è la Città Metropolitana di Cagliari, che occupa rispettivamente il 25° e il 46° posto. Nel Sud, oltre il 70% dei contribuenti dichiara redditi inferiori alla media nazionale di 24.830 euro.

La situazione più critica è in Calabria, dove il 77,7% dei contribuenti – circa 919mila persone fisiche – si colloca sotto la soglia nazionale.

Infine, la Cgia sottolinea come nei territori con maggiore prelievo fiscale si osservi spesso una più ampia disponibilità di servizi pubblici: trasporti, infrastrutture sociali, istruzione, cultura e tempo libero.