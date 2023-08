Irrompe ubriaco nella sede di Sky, fermato dalle guardie, 25 enne muore stroncato da un infarto

Un uomo di 25 anni è morto all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver accusato un malore e aver avuto una colluttazione con delle guardie giurate a protezione della sede milanese di Sky. I fatti sono avvenuti questa notte intorno alla mezzanotte e 45 in via Russolo dove il 25enne è arrivato in stato di alterzazione, sicuramente alcolica e forse dovuta anche all’assunzione di altre sostanze, a torso nudo e cercando di entrare nella sede dell’emittente televisiva importunando i vigilantes di guardia che lo hanno bloccato. Si è sentito male e ha accusato un malore. Le guardie giurante hanno tentato di rianimarlo sul posto. È stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele dove poi è morto. Sarà disposta l’autopsia sul corpo del giovane per accertare le cause del decesso e nel frattempo 2 guardie giurate risultano indagate per omicidio colposo mentre la squadra mobile di Milano svolte gli accertamenti. La scena è stata interamente filmata dalle telecamere di sorveglianza e le immagini verranno acquisite dagli investigatori.