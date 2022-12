Irrompono nella gioielleria da un cunicolo vestiti da minatori, rapina a Giugliano

I carabinieri della compagnia di Qualiano (NA) sono sulle tracce di un gruppo di rapinatori che questa mattina ha fatto irruzione in una gioielleria di via Giuseppe Di Vittorio attraverso un cunicolo. È stato esploso un colpo d’arma da fuoco senza nessun ferito. La refurtiva è ancora da quantificare. I rapinatori indossavano dei caschi del tipo da minatore. Durante la rapina erano presenti i dipendenti, la titolare e la figlia di tre anni della donna. Oltre ai militari della compagnia stanno intervenendo anche le Aliquote di Pronto Impiego per rintracciare i malviventi.