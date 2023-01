Irruzione di banditi mascherati nella villa degli industriali della pasta De Cecco: moglie e figlia chiusi in cucina

Rapina, ieri sera, nella villa di Saturnino De Cecco, membro della famiglia proprietaria del pastificio. In azione quattro o cinque malviventi con il volto travisato e probabilmente armati che, entrati nell’abitazione, nella zona collinare di Montesilvano, hanno chiuso moglie e figlia dell’imprenditore in cucina ed hanno costretto l’uomo ad aprire la cassaforte, per poi impossessarsi di gioielli e orologi di pregio. I rapinatori sono poi fuggiti con il bottino. I malviventi, secondo le testimonianze, sarebbero stranieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.