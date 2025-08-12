Ischia, 4,6 mln per la ricostruzione post-sisma: fimati 10 decreti

Il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia, Giovanni Legnini, ha firmato 10 decreti di concessione di contributo, per un valore complessivo che supera i 4,6 milioni di euro. A seguito dell’ultima Conferenza speciale dei servizi di agosto, sono cinque le nuove pratiche approvate per la ricostruzione privata post sisma, tre di ripristino post frana, mentre altre due sono di delocalizzazione, tutte riguardanti il Comune di Casamicciola Terme. Nel dettaglio, cinque dei decreti emanati danno avvio ad altrettanti cantieri di ricostruzione privata post calamità riguardanti 10 unità immobiliari, di cui quattro appartenenti a un condominio, per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro. A tali provvedimenti, se ne aggiungono altri tre, adottati ai sensi dell’Ordinanza n. 22, che finanziano interventi per circa 160mila euro (50mila per il ripristino di beni strumentali e scorte, 25 mila per interventi di riparazione di due immobiliari e ulteriori 85mila euro per interventi di mitigazione del rischio esterno) sempre nel comune di Casamicciola Terme. Si registra così un nuovo significativo avanzamento nel percorso di ricostruzione privata e nel processo di delocalizzazione sull’isola d’Ischia. Con i nuovi provvedimenti, il numero complessivo delle pratiche finanziate per la ricostruzione privata passa, infatti, da 206 a 214, con un ammontare di contributi che supera i 105 milioni di euro, distribuiti su quasi 400 unità immobiliari. Crescono, inoltre, i dati sul fronte delle delocalizzazioni con due nuovi decreti di contributo da quasi 1 milione di euro nel territorio di Casamicciola Terme. Con tali ulteriori provvedimenti, il totale dei decreti di delocalizzazione emessi finora sale a 20, per 32 unità immobiliari e un investimento complessivo che raggiunge 10 milioni di euro.