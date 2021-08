Ischia, a Ferragosto vietati falò e bivacchi

Niente falo’ in spiaggia a Ferragosto, ad Ischia, dove i sindaci di cinque comuni hanno firmato ordinanze che vietano i bivacchi e l’accensione di fuochi sugli arenili liberi. Ad Ischia Porto e Forio il divieto entrera’ in vigore stasera per terminare lunedi’ mattina e riguardera’ i fuochi, il bivacco ed il campeggio. A Casamicciola lo stop e’ iniziato il 10 agosto e terminera’ a fine mese, e’ in vigore dalle 9 di sera ed e’ esteso anche al consumo di bevande alcoliche con multe previste per i trasgressori sino a 3000 euro. Divieto soft, infine, per Barano: per la spiaggia dei Maronti, la piu’ grande dell’isola, non sara’ permesso accendere fuochi, piazzare tende e portare ed utilizzare impianti sonori dalle 18 di domani sino alle 6 di lunedi’ ed e’ stato anche vietato vendere alcolici di asporto a bar e ristoranti della zona.