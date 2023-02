Ischia, emendamento del Governo al dl Ricostruzione sui fondi

Definire, tramite decreto da adottare entro il 31 marzo 2023, i criteri e le modalità di erogazione delle somme previste dal Fondo istituito presso il ministero dell’Interno per assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, successive all’evento franoso del 26 novembre scorso. Lo prevede l’emendamento presentato dal Governo al dl Ricostruzione, in esame in commissione Ambiente del Senato. Il decreto in questione dovrà essere adottato dal ministro dell’Interno, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato-Città. Il Fondo, istituito all’interno del dl Ischia, prevede una dotazione di 1.340.000 euro per il 2022 e di 1.380.000 euro per il 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno.