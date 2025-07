Ischia Global Festival, De Laurentiis premia la Gascon e le propone un film con Verdone

”Ho già chiesto a Karla Sofia Gascon di fare un film. Ha un grande talento. Emilia Perez l’ho visto più volte e l’ho consigliato a tutti”. Il produttore Aurelio De Laurentiis ha premiato nel corso dell’ evento finale del 23esimo Ischia Global film & music festival l’attrice spagnola, prima artista transgender candidata al Premio Oscar, nel 2024 dopo la vittoria a Cannes per il film di Jacques Audiard. Con lui sul palco a consegnare il premio alla Gascon anche la moglie del produttore e presidente del Napoli calcio Jacqueline Baudit.

Dopo una settimana densa di eventi sono stati assegnati gli ultimi premi a John MacLean, Ischia – European Director of the Year Award, all’attore americano Steven Bauer, che si è esibito come cantante. La regista Kayla Tabish è l’Indie FilmMaker of the Year. Martina Scrinzi, protagonista di Vermiglio è la Golden Youth of the Year Award” premiata dal maestro irlandese Jim Sheridan. Giovanni Esposito ha ricevuto il Family Movie of the Year Award per Nero, il suo apprezzato debutto alla regia, premiata anche la protagonista Susy Del Giudice, Working Actress of the Year.

Si chiudono oggi anche le proiezioni gratuite di una edizione particolarmente sensibile ai temi sociali nel cinema e nell’arte, affrontati nei forum presieduti dalla produttrice inglese Trudie Styler (Premio Enit) e tutta dedicata ‘alla solidarietà e al dialogo tra i popoli contro ogni prevaricazione’.

L’happening, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia (presidente onorario Tony Renis) e con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, con il patrocinio del Ministero del Turismo e la partecipazione di ENIT insieme a Givova, Rainbow e Caremar.