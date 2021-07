Ischia Global Film & Music Award, premio a Federico Zampaglione per il film “Morrison”

Federico Zampaglione per il suo film Morrison ha vinto l’Ischia Global Film & Music Award, nella 19/a edizione della manifestazione fondata e prodotta da Pascal Vicedomini che lo ha premiato insieme alla presidente 2021 Gina Gershon, la diva americana protagonista dell’ultimo film di Woody Allen. Tratto dal libro scritto da Zampaglione insieme a Giacomo Gensini “Dove tutto e’ a meta’”, presentato con successo al festival, Morrison è un’opera sul tema della musica e dell’amicizia che ha unito pubblico e critica, richiamando anche nel corso dell’estate tanti spettatori nelle sale. Sarà proposto prossimamente sulle piattaforme Sky e Amazon Prime. Quarto film da regista di Zampaglione, interpretato da Lorenzo Zurzolo e Giovanni Calcagno (Vision Distribution), è la storia del timido ventenne Lodo, con un difficile rapporto con il padre. Innamorato di Giulia, la sua coinquilina, Lodo si esibisce con i Mob, band indie, in un leggendario locale romano, il Morrison. Casualmente, incrocia la sua strada con Libero Ferri, ex rockstar, un incontro che li stimolera’ reciprocamente. Ischia Global Film & Music Festival e’ realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia, presiedente onorario Tony Renis, e il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania.