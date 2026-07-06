Ischia Global Film & Music Festival, il 12 giugno tributo a Michael Jackson con il film di Fuqua ed il Fans Club

Il 12 luglio tributo al Re del Pop con Fans Club Italiano, Samuel Santarelli e Lucrezia Lando

La leggenda di Michael Jackson rivivrà domenica 12 luglio all’Ischia Global Film & Music Festival con un tributo speciale dedicato al Re del Pop.

La proiezione del film Michael di Antoine Fuqua (già premiato a Ischia nel 2019) inaugura gli eventi speciali della manifestazione al Cinema Teatro Excelsior. A seguire, in Piazza San Girolamo, spazio al “Tributo al Re del Pop”, con la partecipazione del Fans Club Italiano di Michael Jackson, del coreografo e ballerino Samuel Santarelli, della showgirl Lucrezia Lando e della Quisisona Band.

“Un evento molto sentito da tutti e in particolar modo da me, che ebbi modo di interagire con Michael Jackson diverse volte nel corso della sua meravigliosa carriera”, dichiara Pascal Vicedomini, fondatore e produttore dell’Ischia Global Festival, l’evento dell’estate cinematografica internazionale promosso con il sostegno del Ministero della Cultura (DG Cinema e Audiovisivo) e della Regione Campania, attraverso la Film Commission.

Tra gli altri eventi già annunciati in questa 24esima edizione, il Memorial per l’altrettanto leggendario produttore discografico Clive J. Davis, a Regina Isabella sabato 18, e l’omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni, mercoledì 15 a Casamicciola Terme.