Ischia, il gusto delle colombe Calise a canestro con la GeVi Napoli Basket

Dopo il successo natalizio riscosso dal Panettone “Campione del Mondo”, la pasticceria Calise di Ischia, in vista della Pasqua 2023, è pronta a deliziare i palati più esigenti e sta promuovendo la nuova produzione di colombe artigianali, grazie anche alla partnership con la Ge.Vi. Napoli Basket, squadra che milita nella Lega Basket Serie A, il massimo campionato italiano di Pallacanestro.

Calise Ischia, eccellenza italiana dell’alta pasticceria, per Pasqua propone ben nove gusti diversi: ovviamente, non potevano mancare la Colomba Classica Mandorlata all’Arancia e quella alle Albicocche Pellecchielle del Vesuvio. Assolutamente da provare, sono anche: la Colomba al gusto Pistacchio e Lampone con blend di pistacchio e cioccolato bianco e lamponi interi semicanditi; quella al gusto di Cioccolato, realizzata con un blend di cioccolato belga con mandorla, nocciola e vaniglia bourbon del Madagascar; la colomba ai Frutti di Bosco ricoperta da glassa con mandorle; la colomba al Caffè con miscela 100% arabica e cioccolato belga al latte e vaniglia bourbon; Fragola e Limone con scorza di limoni di Sorrento IGP sbucciati a mano canditi a quarti e fragole intere semicandite; Amarena, Pesca e Limone, sempre con scorza di limoni di Sorrento IGP sbucciati a mano canditi a quarti e a marene di prima scelta; dulcis in fundo, la colomba Cioccolato e Albicocca Pellecchiella, realizzata con impasto al cioccolato fondente e con albicocche di varietà pellecchiella, raccolte alle pendici del Vesuvio da terreni vulcanici mineralizzati, caratterizzate da un gusto delicato e rotondo.

Nove colombe, nove opere d’arte di alta pasticceria a marchio Calise Ischia, tutte prodotte con lievito naturale fresco, con un sistema di lievitazione naturale di almeno 36 ore ed accomunate dalle seguenti caratteristiche: soffici, delicate, profumate, alveolate al punto giusto, scioglievoli al palato, masticabilità quasi inesistente, fatte con materie di assoluta qualità, rigorosamente scelte sotto la guida di un team di pastry chef Campione del Mondo.