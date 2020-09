Ischia in età romana, a che punto è la ricerca: dibattito promosso da Aenaria per celebrare i primi 10 anni di scavi

Dal Piazzale delle Alghe di Ischia Ponte in corso di svolgimento “Aenaria tra terra e mare. Geologia e archeologia sottomarine per la conoscenza di Ischia in età romana”. Aenaria celebra dieci anni di scavi subacquei che svelano insediamenti portuali e residenze private dell’età romana e per l’occasione l’incontro di studi si avvale di archeologi e geologi che svelano un volto inedito dell’isola. Come mai l’imperatore Augusto preferì Capri all’isola verde? E perché la nobiltà romana, più che presente sul litorale campano della terraferma, non si insediò ad Ischia, già prima colonia della Magna Grecia? Agli interrogativi rispondono Teresa Elena Cinquantaquattro, responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Maria Luisa Tardugno, sulla ricerca, tutela e valorizzaione, i vulcanologi Sandro de Vita e Mauro Di Vito dell’INGV raccontano l’interazione tra attività vulcanica e antropizzazione a Ischia tra Neolitico e 1302, Costanza Gialanella, già funzionaria di zona per la Soprintendenza, Alessandra Benini spiega il punto delle indagini sottomarine ad Ischia, P. Gianfrotta illustra le altre evidenze del mare dell’isola, e l’archeologo Gianluca Soricelli parla di produzione e distribuzione della ceramica fine nel golfo di Napoli, modera Pasquale Raicaldo.