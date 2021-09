Ischia, la star del basket Lebron James sbarca sull’isola

Lebron James, il giocatore di basket dei Los Angeles Lakers, e’ sbarcato ieri sera ad Ischia e sta trascorrendo parte delle sue vacanze sull’isola verde. La star della NBA, protagonista del film Space Jam 2, e’ in questi giorni in crociera nel golfo di Napoli a bordo di Cyan, uno yacht di 42 metri di proprieta’ di Bono Vox degli U2, preso a noleggio che ha ormeggiato ieri sera alla banchina delle Terme Comunali del porto di Ischia. Subito riconosciuto dai fan, James ha fatto un breve giro per il corso principale di Ischia e poi con la moglie ed un gruppo di amici e’ stato a cena al Giardino Eden nella baia di Cartaromana dove ha mangiato crudi di pesce e spaghetti aglio ed olio innaffiati da un pregiato vino rosso francese ma ha gradito moltissimo anche una insalata di pomodorini ischitani. Dopo cena, il cestista ha passeggiato per piazza Antica Reggia mano nella mano con la moglie Savannah Brinson gustando un cono gelato e facendo poi ritorno a bordo. Oggi, tempo permettendo, il Cyan circumnavighera’ l’isola d’Ischia con sosta per il bagno ed il pranzo nel caratteristico borgo di Sant’Angelo.