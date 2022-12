Ischia, Legnini in visita agli sfollati di Casamicciola

Il commissario per l’emergenza frana di Ischia, Giovanni Legnini, è stato in visita ieri sera in tutti gli alberghi che ospitano gli sfollati. Legnini ha rivolto i suoi auguri di Natale ai cittadini, circa 400, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni dopo il disastro del 26 novembre scorso e che passeranno le festività natalizie in hotel o nelle case di parenti o amici che li hanno accolti. Legnini era accompagnato dal vice commissario prefettizio Beniamino Cacciapuoti. Ha risposto alle domande degli sfollati e ha illustrato la situazione attuale di Casamicciola, con le numerose problematiche da risolvere tra cui quella delle future emergenze determinate dalle allerte meteo e la necessità di dividere in zone il paese a seconda del rischio. Ultima tappa del commissario nell’hotel Michelangelo, che sorge a qualche chilometro di distanza da via Celario, l’epicentro della frana. Il Michelangelo era stato il primo hotel a riaprire, poche ore dopo l’alluvione, per accogliere i primi sfollati ed è quello che ne ospita attualmente il numero maggiore, circa 150. Qui ieri sera Nino Di Costanzo, chef ischitano, ha radunato i migliori cuochi, pizzaioli e pasticcieri dell’isola che hanno preparato un menu speciale per gli sfollati, regalando loro una serata diversa nell’imminenza del Natale.