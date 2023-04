Il commissario straordinario per la Protezione Civile ad Ischia Giovanni Legnini torna sull’isola per presentare “le tre nuove importanti ordinanze speciali per Casamicciola, Lacco Ameno e Forio che daranno un concreto e deciso avvio alla ricostruzione pubblica”. Alle 15:30 è convocata una conferenza stampa online.