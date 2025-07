Ischia, libri d’A…mare al via lunedì 21 luglio. Inaugurazione con Primammore di Titti Marrone

Al via “Ischia libri d’A…Mare”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania (nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025), in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”. A tagliare il nastro della XXIX edizione lunedì 21 luglio, ore 21,30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) sarà Titti Marrone, autrice di “Primammore” (Feltrinelli) che insieme a Gianni Ambrosino, direttore TG Canale 21, racconterà Napoli attraverso uno dei peggiori fatti di cronaca degli ultimi dieci anni. Periferia di Napoli. Sull’asfalto la sagoma di una bambina di sei anni, precipitata dall’ultimo piano. Un incidente? Il palazzo riprende i suoi traffici, il vocio diffuso tra le scale copre i silenzi omertosi, gli odori delle cucine sovrastano la puzza dei sospetti. Eppure Costanza, maestra della bimba, intuisce che quella morte non è stata un tragico incidente. Anche Marco, figlio di Costanza e giornalista come suo padre, nutre molti dubbi. Madre e figlio penetrano così nell’intricato sistema di scale e corridoi del palazzo maledetto. Intercettano segreti, bugie, violenze. Intanto Costanza torna con la memoria alla giovinezza delle lotte sociali condivise con Sirio, l’amore di una vita. Rivive l’esperienza della Mensa dei bambini di Montesanto, la voglia di rivoltarsi contro il patriarcato. Torna qui la Napoli del colera, del terremoto – resa unica dai suoi scrittori, dai suoi tanti artisti. Ma il suo rievocare accende anche alcune domande: il male è confinato solo tra le mura di quel palazzo di periferia? E perché avverte il dolore della madre della bimba così vicino al suo? Per arrivare alla verità, Costanza deve prima comprendere un mondo altro, retto da leggi contro natura o criminose.

Titti Marrone mette al centro la sua Napoli, teatro di un “primmammore” malvagio e di un altro appassionatamente animato dalla voglia di riscatto. Un romanzo sulle periferie che è anche la storia dell’impegno disinteressato di generazioni di giovani a tutela dei più deboli.

Titti Marrone è nata e vive a Napoli. Fra i suoi titoli, i saggi Il sindaco (Rizzoli, 1996), Meglio non sapere. Tre bambini nella Shoah (Laterza, 2003; Feltrinelli, 2023), Controluce – Letteratura e totalitarismi (con Gustaw Herling; Marotta&Cafiero, 2023), e i romanzi Il tessitore di vite (Mondadori, 2013), La donna capovolta (Iacobelli editore, 2019) e Se solo il mio cuore fosse pietra (Feltrinelli, 2022; premio Napoli 2022 e premio Croce 2023).

La rassegna prosegue lunedì 28 luglio con Gianni Valentino, autore di “Feeling. Pino Daniele” (Colonnese Editore) ed Emanuela Ambrosino, autrice di “Generazione anZia” (Santelli Editore).

Lunedì 4 agosto chiude la XXIX edizione Amedeo Colella autore di “Napoli due volte al dì” (Mondadori). Tutti gli incontri si terranno alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) e saranno moderati da Gianni Ambrosino.