“Ischia Libri d’A…Mare”: tra memoria e fragilità, una serata tra Pino Daniele e la “Generazione anZia”

“Ischia libri d’A…Mare”, la rassegna letteraria giunta quest’anno alla XXIX edizione, prosegue con una serata dedicata al tempo dei ricordi. Alle 21:30, in piazza Santa Restituta, a Lacco Ameno, vedrà ospiti Gianni Valentino, autore di “Feeling. Pino Daniele” (Colonnese Editore) ed Emanuela Ambrosino, autrice di “Generazione anZia” (Santelli Editore). La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania, in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”. Sarà, quello di questa sera, un incontro diviso in due parti: la prima con Gianni Valentino, che insieme a Gianni Ambrosino, direttore del TG Canale 21, darà vita a un sorprendente e inedito mosaico della smisurata avventura creativa di Pino Daniele, il musicista e cantautore napoletano scomparso dieci anni fa: Pino compositore, Pino produttore, Pino pacifista, Pino autore di colonne sonore, Pino interprete d’ ‘a parlesia, Pino reporter e Pino fan delle parolacce poetiche. Una seconda parte con Emanuela Ambrosino, che insieme a Titta Fiore, presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania, darà voce ai giovani alle prese con ansia, depressione, disturbi alimentari e difficoltà emotive. Un viaggio tra esperienze reali, raccontate senza filtri, per comprendere una crisi generazionale sempre più diffusa.