Ischia, l’isola degli immigrati: studio ricostruisce la comunità dell’VIII secolo a.C.

Grazie all’analisi isotopica di ossa e denti di oltre 50 individui, uno studio guidato dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Universita’ di Padova rivela che nell’VIII secolo a.C. la comunita’ dell’isola di Ischia era formata da immigrati greci, fenici e italici (con una presenza importante di donne anch’esse immigrate). Nell’VIII secolo a.C., l’isola vulcanica di Ischia vede il primo insediamento greco nel Mediterraneo occidentale e diventa un vero emporio di convivenza tra comunita’ locali, greci e fenici: a rivelarlo e’ lo studio pubblicato sulla rivista scientifica ‘iScience’, di un team internazionale di ricerca coordinato da Melania Gigante del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Universita’ di Padova che ha analizzato i resti umani della necropoli di Pithekoussai (a Ischia) dimostrando la complessita’ delle interazioni culturali e biologiche in questo sito chiave per lo studio della nascita della Magna Grecia. Il patrimonio archeologico di Ischia offre una visione unica delle dinamiche della mobilita’ umana e delle interazioni bioculturali agli albori della Magna Grecia durante il Mediterraneo dell’Eta’ del Ferro (tra l’VIII e il VII secolo a.C.). Lo studio si basa sull’analisi degli isotopi dello stronzio di denti e ossa di individui sepolti nella necropoli di Pithekoussai, molti dei quali sono stati identificati come immigrati fin dai tempi piu’ antichi. “Grazie all’analisi del rapporto isotopico dello stronzio (87Sr/86Sr) in campioni di tessuto mineralizzato di ossa e denti da piu’ di 50 individui, sia inumati sia cremati, il nostro studio ha identificato un’importante componente di stranieri a Pithekoussai, rivelando una societa’ fortemente eterogenea in cui i nuovi arrivati, greci, fenici, italici, convivevano e interagivano, contribuendo alla formazione di un’identita’ sociale sfaccettata e cosmopolita”, spiega Melania Gigante, prima autrice dello studio e docente al Dipartimento dei Beni Culturali dell’Universita’ di Padova. “L’integrazione tra dati archeologici, antropologici e biogeochimici ha permesso di ricostruire gli spostamenti e le interazioni tra le genti che popolavano l’isola di Ischia con un livello di dettaglio mai raggiunto prima e confermando l’immagine di un Mediterraneo di dialogo e mobilita’ durante il I millennio a.C.”, aggiunge Carmen Esposito, coautrice dello studio e Marie Skodowska-Curie Actions Research Fellow all’Universita’ di Bologna. Contrariamente a quanto ci si aspettasse, i dati dimostrano inoltre che la mobilita’ femminile, non solo quella di coloni maschi e mercanti dunque, fu un elemento strutturale nella costruzione della comunita’ di Pithekoussai. “Quanto pubblicato ben rappresenta lo stato attuale della ricerca avanzata in bioarcheologia ove si utilizzano le tecniche piu’ all’avanguardia che aprono orizzonti di conoscenza sul passato fino a poco tempo fa inimmaginabili”, commenta Alessia Nava, antropologa a La Sapienza di Roma, e coautrice dello studio. Alla ricerca hanno collaborato l’Universita’ di Bologna (Carmen Esposito), l’Universita’ di Modena e Reggio Emilia (Federico Lugli), il Museo delle Civilta’ di Roma (Alessandra Sperduti), il Ministero della Cultura (Segretariato Regionale per la Campania, Teresa E. Cinquantaquattro), l’Universita’ L’Orientale di Napoli (Bruno d’Agostino), la Sapienza Universita’ di Roma (Alessia Nava) e la Goethe Universitat Frankfurt (Wolfgang Muller). Uno degli aspetti piu’ significativi della ricerca riguarda la celebre Tomba della Coppa di Nestore, una delle sepolture piu’ iconiche di Pithekoussai e dell’archeologia del Mediterraneo, datata alla seconda meta’ dell’VIII secolo a.C. La tomba e’ nota per la presenza di una coppa che reca una delle piu’ antiche iscrizioni in alfabeto greco ad oggi conosciute, evocando il leggendario calice dell’eroe omerico Nestore. Per decenni, il significato dell’iscrizione e l’identita’ del defunto sono stati oggetto di dibattito. Uno studio precedente (pubblicato nel 2021 da Gigante e colleghi) aveva gia’ dimostrato che la sepoltura conteneva resti umani e faunistici, smentendo l’ipotesi che si trattasse di un bambino cremato: ora, grazie all’analisi isotopica, gli studiosi hanno stabilito che almeno uno degli individui sepolti accanto alla preziosa coppa era nato localmente. “Il caso della Tomba della Coppa di Nestore e’ emblematico della complessita’ di Pithekoussai come comunita’ multiculturale, ma anche di come la cultura omerica si diffondeva lontano dal mondo geografico greco. L’evidenza di un individuo (forse) nato localmente in una sepoltura con elementi di prestigio di chiara matrice greca apre nuove prospettive sulla costruzione delle identita’ e sulle dinamiche di integrazione sociale nel primo insediamento greco d’Occidente”, continua Gigante. “Oltre a fornire nuove evidenze sul popolamento del Mediterraneo occidentale nella prima Eta’ del Ferro, questa ricerca ha testato con successo l’applicabilita’ dell’analisi isotopica su resti umani rinvenuti in sedimenti vulcanici estremamente distruttivi, aprendo nuove prospettive per lo studio della mobilita’ nel passato”, conclude Luca Bondioli, coautore della ricerca e docente al Dipartimento dei Beni Culturali dell’Universita’ di Padova. La ricerca rappresenta la prima evidenza diretta, basata sulla storia dei singoli individui, che conferma la ricostruzione storico-archeologica della colonizzazione greca dell’VIII secolo a.C. e l’approccio interdisciplinare adottato offre un nuovo sguardo su una fase cruciale della storia mediterranea aprendo la strada a futuri studi sulle dinamiche della mobilita’ e dell’integrazione culturale nell’antichita’.