Ischia, Meloni non va sull’isola: Priorità è lasciar lavorare i soccorritori

Secondo quanto si apprende, dopo la frana che si è abbattuta ieri a Ischia e come è emerso nel corso del Consiglio dei ministri straordinario su Ischia, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ora la priorità è lasciar lavorare i soccorritori e volontari impegnati nelle ricerche dei dispersi, sui danni materiali e per la ripresa della viabilità, senza disturbare o intralciare il loro lavoro. Appena le condizioni lo consentiranno, la premier visiterà l’isola per incontrare le comunità colpite.