Ischia, Musumeci “Si lavora alla ricognizione dei danni”

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Sull’Isola di Ischia si lavora senza sosta per avere, nel più breve tempo possibile, una mappatura completa dei danni arrecati dalla frana del 26 novembre e della persistenza del rischio idrogeologico entro il perimetro della cosiddetta zona rossa”. Lo afferma in una nota Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, dopo avere fatto il punto con il commissario governativo Giovanni Legnini.

“Dare dignitoso alloggio alle famiglie sfollate, rimuovere e stoccare il fango che ha invaso l’abitato, monitorare costantemente il rischio frane, sono i principali obiettivi ai quali lavora la Struttura tecnica del commissario, impegnata in perfetta sintonia con il prefetto di Napoli, la Regione ed i sindaci dell’Isola, mentre sento di rinnovare la gratitudine mia e del governo ai vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, al personale della Protezione civile, ai volontari”, sottolinea Musumeci, che aggiunge: “Nei prossimi giorni terrò un vertice al ministero per un consuntivo del lavoro di queste prime due settimane post calamità. Dobbiamo fare presto per assicurare una condizione di ritorno alla normalità e individuare i primi necessari interventi per la mitigazione del rischio, con il pensiero rivolto alle vittime di questa ennesima tragedia”.

