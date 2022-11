Ischia, per le ricerche in mare anche la Nave Gregoretti della Guardia costiera

Sono in corso le operazioni della Nave Gregoretti della Guardia costiera per le ricerche in mare dopo la frana che ieri ha coinvolto il comune di Casamicciola, sull’Isola d’Ischia. Accanto alle motovedette e al personale della Guardia costiera di Ischia e del II nucleo subacquei di stanza a Napoli, in uso anche i Rhib (Rigid hull inflatable boat, ovvero battelli gonfiabile a chiglia rigida). Le operazioni della Guardia costiera rientrano nell’ambito del dispositivo di Protezione civile attivato a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito l’isola del golfo di Napoli.