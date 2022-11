Ischia, prefetto di Napoli: Oggi il tempo ci aiuta, intensificate tutte le attività

“Oggi il tempo ci aiuta di più e si sono messe in moto ulteriori attività, anche di identificazione degli edifici”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba, facendo il punto sulle attività di soccorso a Ischia nel comune di Casamicciola Terme, colpito ieri mattina da una frana che ha causato, questo il bilancio al momento, una vittima, 4 feriti e 11 dispersi. Palomba ha tenuto un punto stampa in Prefettura al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi insieme ai vertici locali delle forze dell’ordine e al direttore della Protezione civile regionale della Campania Italo Giulivo. “Le abitazioni coinvolte – ha spiegato Palomba – dovrebbero essere 15. Oggi con l’ausilio del tempo verranno intensificate tutte le attività, speriamo anche di avere buone notizie sui dispersi”. Il centro coordinamento soccorsi della Prefettura è stato aggiornato alle ore 18 “in modo tale – ha aggiunto Palomba – da avere un riscontro sulle attività che saranno messe in moto nel corso della mattinata”.