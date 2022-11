“L’ordinanza della protezione civile che seguirà alla dichiarazione dello stato di emergenza conterrà anche la proroga degli adempimenti fiscali e contributivi fino a dicembre 2022, per i residenti a Ischia e per gli operatori economici dell’isola, mentre la proroga per il 2023 sarà disposta con norma di legge”. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del Cdm.