Ischia, sabato si chiude la campagna di vaccinazione. Covid free, ecco il marchio per le strutture turistiche

Si terrà sabato 22 maggio alle ore 11 la conferenza di presentazione di “Ischia Covid free” a conclusione della campagna di vaccinazione di massa in corso sulla più grande delle isole del Golfo di Napoli. L’incontro sarà ospitato dall’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno e parteciperanno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il direttore generale della Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, i sindaci dei 6 Comuni dell’isola d’Ischia e il sindaco di Procida, i presidenti delle associazioni degli operatori turistici di Ischia e Procida. Nel corso della giornata saranno presentati i dati della campagna vaccinale sulle isole di Ischia e Procida e il marchio “Covid Free”, frutto di un protocollo di collaborazione tra l’Asl Napoli 2 Nord e le associazioni degli operatori turistici di Ischia e Procida. Tale marchio sarà concesso dall’Asl a ciascuna struttura che ne faccia richiesta, in ragione del livello di adesione del proprio personale.

De Luca: Ora si passa ai Campi Flegrei e alla Costiera amalfitano-sorrentina

“Sabato completiamo la vaccinazione di tutta l’isola di Ischia, poi passeremo subito dopo a Campi Flegrei, Costiera amalfitana, sorrentina e cilentana”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale realizzato da Asl e Confagricoltura a Battipaglia (Salerno). “Daremo priorità a questi territori – ha spiegato De Luca – per ragioni non solo economiche, ma perché sappiamo che centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi arriveranno in questi territori e quindi è necessario anche in termini di tutela sanitaria dei territori e dei cittadini”.